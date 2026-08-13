Flag football, l’Italia piega l’ostica Gran Bretagna e inizia i Mondiali con una vittoria

L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna in occasione del suo esordio ai Mondiali 2026 di flag football, disciplina che farà il proprio esordio a cinque cerchi in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (in questa rassegna iridata verranno messi in palio due pass per i Giochi, gli USA sono già qualificati in qualità di Paese ospitante). La nostra Nazionale si è imposta in un match impegnativo, contro un’avversaria quotata e potenzialmente ostica, con il punteggio di 21-12.

Si tratta di un successo di spessore, che ha permesso agli azzurri di issarsi al comando del girone in cui figurano anche Francia e Panama (le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale). I Campioni d’Europa hanno subito l’iniziativa degli avversari nella prima parte dell’incontro (due tempi da venti minuto ciascuno) e sono andati sotto per 0-6 dopo il touchdown di Luke Sweeney al 7′. L’Italia ha reagito sei minuti più tardi con il touchdown di Vincent Papale (6-6) e, quando mancavano 2’29” all’intervallo, è passata in vantaggio grazie al touchdown di Jared Gerbino e alla trasformazione da due punti operata da Luke Zahradka (14-6).

La Gran Bretagna si è avvicinata in avvio di ripresa sul campo di Düsseldorf (Germania), ancora con Luke Sweeney (touchdown del 12-14). La nostra Nazionale soffre, rischia, suda, ma dimostra la propria superiorità e chiude i conti a 3’42” dalla sirena con il touchdown di Austin Albericci e il punto aggiuntivo portato a casa da Zahradka. Si tornerà in campo alle ore 19.15 odierne per affrontare Panama.