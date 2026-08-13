Holger Rune non molla e lancia la sfida: “Spero di tornare presto, magari già allo US Open…”

Quando tutto sembrava dato per scontato e già ampiamente acquisito, Holger Rune smentisce tutti e sorprende il mondo del tennis. Il danese, a lungo fermo dopo un brutto infortunio al tendine d’Achille, ha voluto smentire, a modo suo, le voci che lo avrebbero già dato per depennato dal tabellone principale degli US Open che prenderanno il via a Flushing Meadows il 30.

Il tennista classe 2003, che è fermo da ottobre 2025, ha pubblicato sui suoi social un messaggio che ha fatto rumore: “Vedo che si sta dando per scontato che io mi sia già ritirato dagli US Open. Non mi sono ritirato. Mi alleno duramente ogni giorno e non appena sarò pronto, sarò pronto. Spero che questo avvenga proprio agli US Open”.

Una vera e propria sfida quella del danese che, non più tardi di pochi giorni fa, aveva effettivamente annunciato il suo “no” al Masters 1000 di Cincinnati (torneo che, come ben sappiamo, non vedrà ai nastri di partenza nemmeno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz). Una fiammella di speranza di vedere Holger Rune in campo per l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione può, quindi, rimanere accesa?

La risposta a questa domanda la scopriremo solamente nelle prossime ore, ma la speranza di tutti gli appassionati di tennis è che il nativo di Gentofte possa davvero tornare in azione e, ovviamente, nelle condizioni migliori. Dall’altro canto, ovviamente, il danese conferma il suo carattere tenace e mai pronto ad arrendersi. Il sogno di tornare agli US Open è, oggettivamente, molto complicato, dato che la rottura del tendine d’Achille è arrivato il 18 ottobre 2025 a Stoccolma ma, da quel momento in avanti, i progressi sono stati evidenti e gli allenamenti si sono fatti sempre più serrati.