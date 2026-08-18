Si chiudono gli Europei di nuoto 2026 di Parigi e l’Italia saluta la vasca con un’ultima serata ricchissima di emozioni: 1 oro e 4 argenti nella sessione conclusiva, per un bilancio complessivo di 20 medaglie e 6 titoli continentali.

A mettere la firma più pesante è ancora Simona Quadarella, che conquista l’oro nei 400 stile libero e completa una straordinaria tripletta dopo i successi negli 800 e 1500 stile libero.

Ma l’ultima serata lascia anche qualche rimpianto per due ori sfumati davvero per un soffio. Benedetta Pilato e Thomas Ceccon salgono sul secondo gradino del podio al termine di finali decise per pochi centesimi. E l’Italia chiude alla grande anche con le staffette: argento sia per la 4×100 mista femminile sia per la 4×100 mista maschile.

A Swim Zone analizziamo l’ultima giornata e facciamo il bilancio dell’intero Europeo: le 20 medaglie azzurre, i 6 ori, i protagonisti, le sorprese, le conferme e quelle occasioni che avrebbero potuto rendere ancora più ricco il bottino italiano.

Conducono Sofia Altavilla e Michele Cassano. Ospite Aglaia Pezzato.

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