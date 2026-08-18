Lo sport paralimpico italiano sta vivendo una crescita straordinaria e dietro ogni medaglia c’è il lavoro quotidiano di chi costruisce opportunità, progetti e sogni per migliaia di atleti.

In questa puntata di FOCUS, Alice Liverani intervista Mariano Salvatore, Presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), per raccontare il presente e il futuro dello sport paralimpico italiano.

Dai record dei Campionati Italiani Assoluti di Grosseto all’esordio di Bebe Vio nell’atletica paralimpica, passando per Ambra Sabatini, il rugby in carrozzina, i giovani talenti, il ruolo delle federazioni paralimpiche e i grandi eventi internazionali che torneranno in Italia, scopriamo cosa significa costruire un movimento sportivo inclusivo e vincente.

Una chiacchierata che va oltre le medaglie e racconta il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e cambiamento sociale.

In FOCUS gli ospiti si raccontano senza filtri, condividendo esperienze, emozioni e aspetti meno conosciuti del proprio percorso umano e professionale.

🏆 Qual è il futuro dello sport paralimpico italiano?

🏃 Come si cresce un campione paralimpico?

♿ Quanto conta la formazione nel mondo dello sport inclusivo?

🇮🇹 Quali sono gli obiettivi della FISPES verso Los Angeles 2028?

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Conduce Alice Liverani.