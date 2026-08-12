Altri video
-
Luca Rambaldi: dall’ernia del disco all’argento olimpico, perché non ha mai smesso di crederci
-
Un Tour de France al femminile spettacolare. A raccontarlo Ilenia Lazzaro
-
Fabbri e Weir fanno la storia! Ora Jacobs e Battocletti | Sprint Zone con Alfio Giomi
-
LIVE Queen & King Beach Volley Civitanova: Balducci e Mussa difendono la corona!
IN DIRETTA dalla Iplex Beach Arena di Civitanova Marche la seconda giornata del King & Queen Beach Volley Tour 2026! 🏐👑
È il giorno dei verdetti sulla sabbia di Civitanova: ultime sfide dei gironi al mattino e poi le attesissime finali Queen of the Beach e King of the Beach, che assegneranno le corone dell’edizione 2026.
Dopo una prima giornata ricca di equilibrio e spettacolo, Sharin Rottoli e Anna Pelloia si presentano all’appuntamento conclusivo con due vittorie nel torneo femminile, mentre tra gli uomini Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri hanno ottenuto due successi nei rispettivi raggruppamenti. Ma i giochi sono ancora aperti: saranno gli ultimi incontri dei gironi a stabilire chi accederà alle finalissime.
Sofia Balducci, Queen in carica, è ancora in corsa per difendere la corona conquistata nella precedente edizione, mentre nel torneo maschile si cerca il successore di Fabrizio Mussa.
📅 MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – PROGRAMMA
Ore 9.30 – Girone A: Rottoli/Mancinelli – Puccinelli/Balducci
Ore 10.20 – Girone B: Belliero Piccinin/Shpuza – Pelloia/Breidenbach
Ore 11.10 – Girone C: Titta/Ulisse – Andreatta/Mussa
Ore 12.00 – Girone D: Acerbi/Iervolino – Sacripanti/Alfieri
Ore 14.45 – Finali Torneo Amatoriale Maschile e, a seguire, Femminile
🔥 Ore 15.30 – FINALE QUEEN OF THE BEACH
🔥 Ore 16.30 – FINALE KING OF THE BEACH
Segui in diretta su OA Sport la giornata decisiva dalla Iplex Beach Arena di Civitanova Marche, fino all’incoronazione del King e della Queen 2026.
#KingAndQueenOfTheBeach #KingOfTheBeach #QueenOfTheBeach #BeachVolley #BeachVolleyball #CivitanovaMarche #OASport #OASportTV #BeachVolleyItalia #Volley #Pallavolo #KingQueenBeachVolley #Civitanova #LiveBeachVolley