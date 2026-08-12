IN DIRETTA dalla Iplex Beach Arena di Civitanova Marche la seconda giornata del King & Queen Beach Volley Tour 2026! 🏐👑

È il giorno dei verdetti sulla sabbia di Civitanova: ultime sfide dei gironi al mattino e poi le attesissime finali Queen of the Beach e King of the Beach, che assegneranno le corone dell’edizione 2026.

Dopo una prima giornata ricca di equilibrio e spettacolo, Sharin Rottoli e Anna Pelloia si presentano all’appuntamento conclusivo con due vittorie nel torneo femminile, mentre tra gli uomini Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri hanno ottenuto due successi nei rispettivi raggruppamenti. Ma i giochi sono ancora aperti: saranno gli ultimi incontri dei gironi a stabilire chi accederà alle finalissime.

Sofia Balducci, Queen in carica, è ancora in corsa per difendere la corona conquistata nella precedente edizione, mentre nel torneo maschile si cerca il successore di Fabrizio Mussa.

📅 MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – PROGRAMMA

Ore 9.30 – Girone A: Rottoli/Mancinelli – Puccinelli/Balducci

Ore 10.20 – Girone B: Belliero Piccinin/Shpuza – Pelloia/Breidenbach

Ore 11.10 – Girone C: Titta/Ulisse – Andreatta/Mussa

Ore 12.00 – Girone D: Acerbi/Iervolino – Sacripanti/Alfieri

Ore 14.45 – Finali Torneo Amatoriale Maschile e, a seguire, Femminile

🔥 Ore 15.30 – FINALE QUEEN OF THE BEACH

🔥 Ore 16.30 – FINALE KING OF THE BEACH

Segui in diretta su OA Sport la giornata decisiva dalla Iplex Beach Arena di Civitanova Marche, fino all’incoronazione del King e della Queen 2026.

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