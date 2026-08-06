Benvenuti a questa puntata speciale ed estiva di RUN2U! Abbiamo fatto rotta dritta sul cuore pulsante della nostra atletica leggera, accogliendo ai nostri microfoni un ospite d’eccezione: il presidente della FIDAL, Stefano Mei.

Con lui abbiamo riavvolto il nastro per analizzare il grande successo organizzativo e tecnico degli Europei Under 18 di Rieti 2026 – celebrando fenomeni straordinari come la regina della velocità Kelly Doualla – per poi proiettarci immediatamente sull’appuntamento clou dell’estate: i Campionati Europei di Birmingham 2026 (10-16 agosto). Tra obiettivi ambiziosi di medaglia (puntando decisi a quota “oltre 12”), gestione dei campioni, tutela dei giovani talenti e prospettive internazionali, una chiacchierata imperdibile a tutto campo tra passato, presente e futuro della regina degli sport. Mettetevi comodi, si parte!

In questa puntata estiva di RUN2U (2026), il presidente della FIDAL Stefano Mei fa il punto sullo stato di salute dell’atletica italiana in una fase caldissima della stagione.

Analizziamo insieme i risultati e l’eredità organizzativa dei recenti Campionati Europei Under 18 di Rieti, dove il nostro vivaio ha brillato con 8 medaglie e talenti cristallini come Kelly Doualla e Rebecca D’Alessandro. Spazio poi al grande conto alla rovescia per gli Europei di Birmingham 2026 (10-16 agosto): dalle ambizioni di medaglia (l’obiettivo dichiarato di superare quota 12 podi) alla gestione della pressione dopo i record di Roma 2024, fino alla linea di massima tutela della salute degli atleti (con un focus sui big come Mattia Furlani e le grandi staffette azzurre).

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