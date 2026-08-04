Anna Polinari è l’ospite della nuova puntata di Sprint Zone! 🇮🇹🏃‍♀️

La 27enne velocista veronese, specialista dei 400 metri, sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Dopo aver conquistato il titolo italiano a Firenze, ha firmato uno straordinario 50″36 a Madrid, sfiorando di appena sei centesimi il record italiano di Libania Grenot (50″30), che resiste dal 2009.

In questa intervista esclusiva ad OA Sport TV, Anna Polinari racconta il suo percorso di crescita, il lavoro svolto per raggiungere questi risultati, le emozioni della stagione e gli obiettivi in vista dei Campionati Europei di Birmingham, dove sarà protagonista non solo nei 400 metri individuali, ma anche nelle staffette 4×400 femminile e 4×400 mista, due gare nelle quali l’Italia punta a recitare un ruolo di primo piano.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

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