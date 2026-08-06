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36 secondi fa

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Il nostro viaggio tra le società affiliate AIBVC fa tappa a Bologna e Milano.

In questa intervista mettiamo a confronto Active Beach Volley, realtà in crescita nel panorama emiliano, e GranTeam Academy, una delle scuole che hanno scritto la storia del beach volley italiano grazie all’esperienza dell’olimpionico Andrea Raffaelli.

Parliamo di formazione, attività giovanile, agonismo, filosofia sportiva e dello sviluppo del beach volley in Italia.

🎙️ Ospiti:

Michele Bennato – Active Beach Volley
Andrea Raffaelli – GranTeam Academy
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Un confronto tra due società che ogni giorno lavorano per diffondere la cultura del beach volley attraverso qualità, formazione e passione.

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Conduce Alice Liverani.

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