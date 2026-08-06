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Il nostro viaggio tra le società affiliate AIBVC fa tappa a Bologna e Milano.
In questa intervista mettiamo a confronto Active Beach Volley, realtà in crescita nel panorama emiliano, e GranTeam Academy, una delle scuole che hanno scritto la storia del beach volley italiano grazie all’esperienza dell’olimpionico Andrea Raffaelli.
Parliamo di formazione, attività giovanile, agonismo, filosofia sportiva e dello sviluppo del beach volley in Italia.
🎙️ Ospiti:
Michele Bennato – Active Beach Volley
Andrea Raffaelli – GranTeam Academy
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Un confronto tra due società che ogni giorno lavorano per diffondere la cultura del beach volley attraverso qualità, formazione e passione.
Conduce Alice Liverani.