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Il maltempo rallenta la partenza dello swing nord americano sul cemento. Taylor Fritz si conferma punto di riferimento davanti al pubblico di casa.
Prosegue l’ascesa di Rafa Jódar, protagonista di una scalata impressionante nel ranking ATP dopo aver sconfitto anche Lorenzo Musetti. Quanto può arrivare in alto il giovane spagnolo?
In campo femminile Alex Eala approfitta della interruzione per pioggia per rimontare Pegula e conquistare Washington.
Prezzi alle stelle dei biglietti allo Is Open: assistere allo Slam di New York è sempre più costoso.
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