Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

12 secondi fa

il

Il maltempo rallenta la partenza dello swing nord americano sul cemento. Taylor Fritz si conferma punto di riferimento davanti al pubblico di casa.

Prosegue l’ascesa di Rafa Jódar, protagonista di una scalata impressionante nel ranking ATP dopo aver sconfitto anche Lorenzo Musetti. Quanto può arrivare in alto il giovane spagnolo?

In campo femminile Alex Eala approfitta della interruzione per pioggia per rimontare Pegula e conquistare Washington.

Prezzi alle stelle dei biglietti allo Is Open: assistere allo Slam di New York è sempre più costoso.

📺 Vi aspettiamo in diretta con TennisMania alle ore 13:00 sul canale YouTube OA Sport per commentare tutte le ultime notizie dal mondo del tennis!

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#Tennis #USOpen #ATP #Jodar #Musetti #Fritz #Eala #TennisMania #OASport

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità