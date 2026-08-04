Da una piccola realtà della Garfagnana ai grandi palcoscenici internazionali dell’atletica: in questa puntata di FOCUSconosciamo Idea Pieroni, una delle protagoniste del salto in alto italiano.

🥇 Ripercorriamo la sua crescita, i successi nelle categorie giovanili, il titolo italiano assoluto conquistato nel 2024, quello indoor nel 2025, l’esperienza agli Europei, il contributo alla vittoria dell’Italia agli Europei a squadre e l’ottimo inizio di stagione 2026.

❤️ Ma come sempre FOCUS va oltre il risultato sportivo. Scopriremo la persona dietro l’atleta: il rapporto con la famiglia, gli studi universitari, la passione per la moda e gli animali, i cambi di allenatore, le difficoltà affrontate e i sogni che ancora la spingono a superare l’asticella.

🎙️ Un’intervista autentica, ricca di emozioni, retroscena e curiosità, per raccontare non solo una promessa dell’atletica italiana, ma una giovane donna che sta costruendo il proprio futuro con determinazione e umiltà.

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conduce Alice Liverani