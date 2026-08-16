Sara Curtis rivela: “Sinner mi ha scritto per farmi i complimenti e…”

Sara Curtis si è presa il podio europeo e, quasi contemporaneamente, ha ricevuto un messaggio destinato a rendere ancora più speciale la sua giornata. Nella finale dei 50 metri stile libero degli Europei di Parigi, la nuotatrice azzurra ha firmato il bronzo in 23.99, tempo che vale anche il nuovo record italiano. Un’altra prestazione di altissimo livello dopo l’oro conquistato nei 50 dorso con tanto di primato del mondo.

Risultati che non sono passati inosservati e che hanno attirato anche l’attenzione di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha voluto complimentarsi personalmente con Curtis, protagonista di una rassegna continentale fin qui straordinaria. E la reazione della nuotatrice, dopo aver ricevuto il messaggio, racconta meglio di qualsiasi altra cosa il valore del gesto.

“Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere“, ha raccontato Curtis dopo il bronzo. Una frase spontanea che restituisce tutta la sorpresa dell’azzurra davanti all’interesse di uno degli sportivi italiani più conosciuti al mondo.

Del resto, l’attenzione di Jannik nei confronti del nuoto italiano non sembra essere casuale. Già nei giorni scorsi erano emersi alcuni segnali sui social: il tennista aveva iniziato a seguire su Instagram proprio Curtis, ma anche due delle principali stelle della spedizione azzurra, Simona Quadarella e Thomas Ceccon.

Un interesse che trova ora una conferma ancora più significativa. Mentre Curtis continua a raccogliere risultati e record a Parigi, il suo nome è finito anche sotto i riflettori di Sinner.