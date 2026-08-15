Sara Curtis: “Non volevo arrivare quarta, sapevo che il podio sarebbe stato sotto i 24″”

Sara Curtis conquista la medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero femminili agli Europei senior 2026 di nuoto: l’azzurra fa segnare il nuovo record italiano con il crono di 23″99 ed ai microfoni di Rai 2 HD esprime tutta la propria gioia per la barriera abbattuta.

La consapevolezza della grande prestazione offerta: “Sono veramente molto contenta, perché sono riuscita a staccare, a fare le cose che mi rilassano. Questa mattina non sono venuta in piscina, ho staccato un attimo, perché sapevo che se tornavo in piscina magari poi sarei andata peggio. Sono contentissima, perché sono riuscita a nuotare sotto i 24″ e sono orgogliosissima di ciò. Ho veramente eseguito la gara migliore possibile, sapevo che il podio sarebbe stato sotto i 24″, ne ero sicura, e quindi ho detto ‘Non voglio essere quella che arriva quarta oggi’, mi sono ripetuta che la gara finiva veramente al muro e che dovevo sfondarlo, l’ho fatto e sono molto contenta“.

L’azzurra sottolinea come questi successi stiano contribuendo a farla entrare in una nuova dimensione: “Sono molto contenta, perché è entusiasmante tutto ciò che sta succedendo in questa settimana, per me è tutto nuovo, è tutto un bagaglio e sono molto contenta. Sono molto felice, perché io adoro queste ragazze, come tutte le ho sempre seguite la casa da quando ero piccola, ed accorgermi di stare diventando comunque anche un punto di riferimento è veramente speciale e sono felicissima“.