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Dalla Napoli del Circolo Nautico Posillipo fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Salvatore Monfrecola è uno dei protagonisti dell’otto azzurro, la barca simbolo del canottaggio mondiale, e rappresenta una delle certezze della Nazionale italiana.
In questa intervista di FOCUS ripercorriamo il suo viaggio: gli inizi nel singolo, la crescita nella Marina Militare, la conquista della qualificazione olimpica a Lucerna, l’emozione della prima Olimpiade e il percorso che continua verso Los Angeles 2028.
Parleremo della vita all’interno dell’otto, del valore della fiducia tra compagni, dell’evoluzione del canottaggio moderno, della recente esperienza alla storica Henley Royal Regatta e di cosa significa rappresentare l’Italia in una disciplina dove ogni dettaglio può fare la differenza.
Come sempre, FOCUS va oltre il risultato sportivo e racconta la persona: i sacrifici, le emozioni, la passione per i motori, il legame con Napoli e tutto ciò che si nasconde dietro un atleta che ogni giorno lavora nell’ombra per inseguire un grande obiettivo.
🚣🇮🇹💙
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conduce Alice Liverani