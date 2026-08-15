IL CAMPIONE NON TRADISCE! Massimo Stano fuoriclasse sublime: oro nella nuova maratona di marcia!

Un Campione Olimpico e Campione del Mondo che non aveva mai vinto agli Europei. Una frase che stonava, parole messe insieme che non potevano essere di gradimento per chi si è meritato la gloria imperitura a cinque cerchi: con un palmares del genere, faceva un po’ strano non essere mai riuscito a salire sul podio nella rassegna continentale. Bisognava sfatare assolutamente il tabù e Massimo Stano ha scelto la mattinata di Ferragosto per fare suonare l’Inno di Mameli sulle strade di Birmingham, imponendosi di gran carriera nella maratona di marcia.

Il fuoriclasse pugliese ha dettato legge nella 42,195 km, nuova distanza entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio, ma che non sarà prevista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove ci si cimenterà esclusivamente nella mezza maratona (21,097 km). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km (ormai defunta) era stato massimo quarto agli Europei (a Monaco 2022), alla vigilia ha deciso di optare per lo sforzo più esigente nel tacco e punta e oggi si è meritato la medaglia d’oro, interpretando al meglio un percorso rognoso, ricco di cambi di direzione e su terreno non lineare in termini di manto stradale.

Massimo Stano è rimasto guardingo nel gruppo principale, assistendo alla fuga dell’ungherese Bence Venyercsan, che dopo i primi dieci chilometri aveva 39 secondi di vantaggio. Successivamente è andato in avanscoperta lo spagnolo Miguel Angel Lopez, l’azzurro è rimasto con Riccardo Orsoni e a metà gara accusava un divario di 48 secondi. A quel punto è incominciata la rimonta nei confronti del magiaro, già gravato di due proposte di squalifica e che marciava con uno stile molto discutibile, venendo riacciuffato da Lopez nei pressi del trentesimo chilometro.

Il 34enne ha insistito nell’azione, ha staccato Orsoni (che per qualche metro aveva preso qualche metro di margine sul proprio capitano) e ha azzerato il distacco al 35mo chilometro. Venyercsan ha provato a resistergli, ma l’andatura del nostro portacolori è stata insostenibile e si è involato verso il traguardo, trionfando con il nuovo record europeo di 2h56:49 (dovrà essere ratificato) e secondo crono all-time (al comando resiste il 2h55:28 del giapponese Hayato Katsuki). Festeggiamento con il cappello di One Piece.

Massimo Stano ha regalato il sesto oro all’Italia in questa edizione degli Europei, seguito pochi minuti dopo dal trionfo di Sofia Fiorini nella maratona di marcia femminile: allungo importante in testa al medagliere, +3 in termine di titoli nei confronti della Gran Bretagna. Argento al collo del 38enne Miguel Angel Lopez (2h56:57), perché nell’ultimo chilometro è stata inflitta la terza proposta di squalifica all’ungherese, che ha così dovuto scontare una penalità di quattro minuti. Bronzo per il francese Aurelien Quinion (2h59:29), quarto lo svedese Perseus Karlstroem (3h00:18), quinto il nostro Riccardo Orsoni (3h00:44, personale), sesto Venyercsan (3h01:28), Andrea Agrusti ritirato.