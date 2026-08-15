SPRINT ZONE | Speciale 5ª giornata degli Europei di atletica 2026 a Birmingham. Ospite di Ferdinando Savarese è Marco Mura, organizzatore e ideatore del Meeting di Savona, per analizzare quanto accaduto e soprattutto una serata che promette spettacolo per l’Italia.

Si parte dalla fantastica impresa di Dariya Derkach, protagonista nella serata di ieri, per arrivare al grande record italiano della 4×400 maschile centrato questa mattina a Birmingham.

Ma il piatto forte deve ancora arrivare: ben cinque finali con atleti italiani protagonisti. Riflettori sui 10.000 metri femminili con Nadia Battocletti favoritissima, ma anche su una finale del salto in alto maschile con addirittura quattro azzurri: Matteo Sioli, Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi ed Edoardo Stronati.

Spazio anche agli 800 metri femminili con Eloisa Coiro, ai 400 ostacoli con Alessandro Sibilio e ai 200 metri maschili con Fausto Desalu e Diego Aldo Pettorossi Dezza. Una serata potenzialmente ricchissima di medaglie per l’Italia, analizzata insieme a Marco Mura tra protagonisti, ambizioni e possibili sorprese.

Conduce: Ferdinando Savarese

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