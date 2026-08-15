Altri video
-
Scuola lombarda, campioni e TV: Giorgio Rondelli a cuore aperto su Run2u 33 estate
-
Quadarella fa 10! Due medaglie per l’Italia nel Day 5 degli Europei di nuoto
-
Battocletti e Tamberi, notte da sogno per l’Italia? Marco Mura a Sprint Zone
-
Montreal 2026 p. 5: Big Ben Shelton può sognare in grande!? – Seconda parte
🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 5: ottime notizie per l’Italia dalle batterie del mattino a Parigi. Gli azzurri si preparano alle semifinali e alle finali del pomeriggio con tante prestazioni da seguire.
🔥 Ancora una volta protagonista Sara Curtis, questa volta nei 50 stile libero, mentre nei 50 rana arrivano segnali importanti dal campione del mondo Simone Cerasuolo e dal capitano azzurro Nicolò Martinenghi.
🏊♂️ Da seguire anche gli squilli di Alberto Razzetti e Matteo Camozzi nei 200 farfalla, oltre alla staffetta 4×100 stile libero mista, che conquista la qualificazione alla finale del pomeriggio.
🎙️ Conducono Michele Cassano e Sofia Altavilla, con gli interventi di Alessia Polieri e del giornalista Francesco Caligaris.
📍 Tutte le analisi, le emozioni e le prestazioni degli azzurri direttamente da Parigi, nel resoconto delle batterie del Day 5 degli Europei di nuoto 2026.
#EuropeiNuoto2026 #EuropeiNuoto #Nuoto #Parigi2026 #Italia #Azzurri #SaraCurtis #SimoneCerasuolo #NicolòMartinenghi #AlbertoRazzetti #MatteoCamozzi #Swimming #NuotoItaliano