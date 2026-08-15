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13 minuti fa

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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 5: ottime notizie per l’Italia dalle batterie del mattino a Parigi. Gli azzurri si preparano alle semifinali e alle finali del pomeriggio con tante prestazioni da seguire.

🔥 Ancora una volta protagonista Sara Curtis, questa volta nei 50 stile libero, mentre nei 50 rana arrivano segnali importanti dal campione del mondo Simone Cerasuolo e dal capitano azzurro Nicolò Martinenghi.

🏊‍♂️ Da seguire anche gli squilli di Alberto Razzetti e Matteo Camozzi nei 200 farfalla, oltre alla staffetta 4×100 stile libero mista, che conquista la qualificazione alla finale del pomeriggio.

🎙️ Conducono Michele Cassano e Sofia Altavilla, con gli interventi di Alessia Polieri e del giornalista Francesco Caligaris.

📍 Tutte le analisi, le emozioni e le prestazioni degli azzurri direttamente da Parigi, nel resoconto delle batterie del Day 5 degli Europei di nuoto 2026.

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