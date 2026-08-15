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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 5: l’Italia chiude un’altra giornata ricca di emozioni a Parigi, con due medaglie conquistate e tanti azzurri pronti a giocarsi le proprie carte nelle finali.
🥇 Simona Quadarella entra nella storia conquistando il suo decimo titolo europeo nei 1500 metri stile libero, confermandosi una delle grandi protagoniste del nuoto continentale.
🥉 Arriva anche il bronzo della staffetta 4×100 stile libero mista, per un’altra medaglia azzurra nella rassegna parigina.
🔥 Ottime notizie dalle qualificazioni: Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi conquistano con autorità la finale dei 50 rana, mentre Alberto Razzetti centra l’ultimo atto dei 200 farfalla.
🏊♀️ In finale anche Sara Curtis nei 50 stile libero e Anita Gastaldi nei 200 misti, entrambe pronte a giocarsi una medaglia.
🇮🇹 Quinto posto, infine, per Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero maschili.
🎙️ Conduce Michele Cassano, ospite Aglaia Pezzato.
📍 Tutte le emozioni, le analisi e i risultati del Day 5 degli Europei di nuoto 2026, direttamente da Parigi.
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