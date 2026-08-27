Lorenzo Finn ha dominato il Tour de l’Avenir 2026 e ora è pronto per il grande salto tra i professionisti. Il talento italiano ha chiuso una settimana da assoluto protagonista, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale.

In questa puntata di Bike Today ne parliamo con Marco Cannone, che analizza il dominio di Finn all’Avenir, le sue qualità e soprattutto quanto il giovane azzurro sia già pronto per affrontare il ciclismo dei grandi.

Cannone guarda anche al futuro e si lascia andare a una frase che fotografa bene le aspettative attorno a Finn: “Possiamo sognare che per un dopo Pogačar ci sia lui”.

Un’occasione per parlare anche del ciclismo italiano, che dopo anni difficili può finalmente guardare al futuro con maggiore ottimismo grazie a una nuova generazione di talenti.

Finn può davvero diventare uno dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale? Il passaggio al professionismo sarà il prossimo passo verso una carriera da fuoriclasse?

🎙️ Bike Today, il ciclismo raccontato e analizzato insieme ai suoi protagonisti.

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