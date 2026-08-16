Quando torna Andy Diaz? Le gare del finale di stagione per attaccare Jonathan Edwards

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati Europei di Birmingham 2026, battendo il grande rivale portoghese Pedro Pichardo con una prestazione sfavillante. Sulla pedana dell’Alexander Stadium l’azzurro ha demolito il suo record italiano (migliorato di 28 cm il 17.87 degli Assoluti), sfondando la mitica soglia dei 18 metri e atterrando a quota 18.15.

L’italo-cubano, bronzo olimpico a Parigi 2024, si è avvicinato a soli 14 centimetri dal leggendario record mondiale di Jonathan Edwards, che resiste da 31 anni in vetta alle liste globali all-time con 18.29 metri. Diaz ha dato l’impressione di avere nelle gambe quella misura, soprattutto in quel primo salto nullo (per pochi centimetri) che sembrava più vicino ai 18 metri e mezzo che ai 18.

“18.15, vabbè niente di che, sapevamo di poterlo fare. Lo abbiamo fatto. Siamo ancora più vicini: Jonathan, aspetta, arrivo. Sto arrivando, sto arrivando, Jonathan. Tre gare e ci arriviamo. Se prima dubitavi, ora non dubiti più“, ha dichiarato a fine gara il triplista azzurro riferendosi ovviamente al primatista mondiale della specialità Jonathan Edwards.

Andy ha in agenda da qui a fine stagione almeno altre due competizioni: la prossima tappa di Diamond League a Losanna (21 agosto) e la Finale di Diamond League a Bruxelles (5 settembre). Vedremo se prenderà parte anche ad un ulteriore meeting (magari in Italia) proprio con l’obiettivo di volare sopra i 18.29 ed entrare prepotentemente nella storia dell’atletica.