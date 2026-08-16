Andy Diaz entra tra gli elettissimi che si contano sulle dita: perché i 18 metri sono sacri, tutti i numeri e le liste del salto triplo

I diciotto metri nel salto triplo rappresentano un traguardo per pochi impavidi coraggiosi, talenti unici ed esemplari, mostri di bravura capaci di valicare una soglia molto vicina all’ignoto, poco frequentata. Il pantheon dell’eccellenza, la meta dei migliori di sempre, quasi il punto d’arrivo e di non ritorno, le Colonne d’Ercole oltre cui, fino a ieri, soltanto otto uomini sono riusciti a mettere il naso. Fino a ieri, soltanto sedici volte nella storia di questa disciplina si è provato il brivido di vedere il “diciotto” davanti.

Abbiamo ripetuto “fino a ieri” per evidenziare il fatto che da qualche ora i numeri sono cambiati per merito di Andy Diaz, volato a 18.15 metri durante la finale degli Europei 2026 di atletica: per la prima volta anche l’Italia ha un uomo sulla luna della specialità, capace di stravolgere ogni logica. Il 30enne è entrata nella lista degli elettissimi, gli uomini che si contano sulle dita delle mani. Ora sono diventati nove gli atleti ad avere sfondato quel muro e soltanto diciassette le prestazioni sopra i diciotto metri.

L’allunaggio è avvenuto, dopo avercelo fatto immaginare già tre settimane fa in occasione dei Campionati Italiani Assoluti (17.87 metri). L’obiettivo finale è il record del mondo, più volte promesso dal nostro portacolori, ora lontano soltanto quattordici centimetri dalla leggenda. Stiamo parlando dei 18.29 metri stampati dal britannico Jonathan Edwards il 7 agosto 1995, quando divenne il primo uomo a valicare le Colonne d’Ercole: sono passati 31 anni ed è ancora lì a guardare tutti dall’alto verso il basso.

L’ultima volta oltre i diciotto metri prima della fiammata del ribattezzato Pirata dei Caraibi risaliva all’11 giugno 2024, quando lo spagnolo Jordan Diaz trionfò agli Europei di Roma con 18.18 (l’iberico conquistò il titolo olimpico poche settimane più tardi e poi è nei fatti sparito dal panorama agonistico). Negli ultimi trentuno anni, il più vicino ad accarezzare il primato è stato lo statunitense Christian Taylor (18.21 ai Mondiali di Pechino nel 2015). Numeri e cifre che servono a capire ulteriormente la durezza di una barriera che rappresenta l’eccellenza, per quantità rivelatasi tecnicamente più complessa da valicare rispetto agli iconici dieci secondi sui cento metri.

UOMINI OLTRE DICIOTTO METRI NEL SALTO TRIPLO

1. Jonathan Edwards (Gran Bretagna) 18.29 metri a Göteborg (Svezia), 7 agosto 1995

2. Christian Taylor (Stati Uniti) 18.21 metri a Pechino (Cina), 27 agosto 2015

3. Jordan Diaz Fortun (Spagna) 18.18 metri a Roma (Italia), 11 giugno 2024

4. Andy Diaz (Italia) 18.15 metri a Birmingham (Gran Bretagna), 15 agosto 2026

5. Will Claye (Stati Uniti) 18.14 metri a Long Beach, CA (Stati Uniti), 29 giugno 2019

6. Kenny Harrison (Stati Uniti) 18.09 metri ad Atlanta, GA (Stati Uniti), 27 luglio 1996

7. Pedro Pichardo (Cuba) 18.08 metri a L’Avana (Cuba), 28 maggio 2015

8. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 18.07 metri ad Aubière (Francia), 16 gennaio 2021

9. Teddy Tamgho (Francia) 18.04 metri a Mosca (Russia), 18 agosto 2013

PRESTAZIONI SOPRA 18 METRI NELLA STORIA

1. Jonathan Edwards (Gran Bretagna) 18.29 metri, a Göteborg (Svezia), 7 agosto 1995

2. Christian Taylor (Stati Uniti) 18.21 metri, a Pechino (Cina), 27 agosto 2015

3. Jordan Diaz Fortun (Spagna) 18.18 metri, a Roma (Italia), 11 giugno 2024

4. Andy Diaz (Italia) 18.15 metri, a Birmingham (Gran Bretagna), 15 agosto 2026

5. Will Claye (Stati Uniti) 18.14 metri, a Long Beach (Stati Uniti), 29 giugno 2019

6. Christian Taylor (Stati Uniti) 18.11 metri, a Eugene (Stati Uniti), 27 maggio 2017

7. Kenny Harrison (Stati Uniti) 18.09 metri, a Atlanta (Stati Uniti), 27 luglio 1996

8. Pedro Pichardo (Cuba) 18.08 metri, a L’Avana (Cuba), 28 maggio 2015

9. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 18.07 metri, ad Aubière (Francia), 16 gennaio 2021

10. Pedro Pichardo (Cuba) 18.06 metri, a Doha (Qatar), 15 maggio 2015

10. Christian Taylor (Stati Uniti) 18.06 metri a Losanna (Svizzera), 9 luglio 2015

10. Will Claye (Stati Uniti) 18.06 metri a Parigi (Francia), 24 agosto 2019

13. Teddy Tamgho (Francia) 18.04 metri a Mosca (Russia), 18 agosto 2013

13. Christian Taylor (Stati Uniti) 18.04 metri a Doha (Qatar), 15 maggio 2015

13. Pedro Pichardo (Portogallo) 18.04 metri a Roma (Italia), 11 giugno 2024

16. Jonathan Edwards (Gran Bretagna) 18.01 metri a Oslo (Norvegia), 9 luglio 1998

17. Jonathan Edwards (Gran Bretagna) 18.00 metri a Londra (Gran Bretagna), 27 agosto 1995