Ginnastica ritmica, l’Italia chiude i Mondiali con due medaglie e un pass olimpico. Dragas davanti a Raffaeli con la palla

L’Italia ha concluso i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica con due medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale (unica prova prevista ai Giochi), con l’annesso tagliando per la rassegna a cinque cerchi che si disputerà tra un paio di anni in California.

La fuoriclasse marchigiana si è poi regalata l’argento al cerchio nelle Finali di Specialità, con un filo di rammarico perché sperava di difendere il titolo iridato ad attrezzo che aveva meritato lo scorso anno. Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle non è risultata impeccabile nell’atto conclusivo con la palla, terminando in quinta posizione con il riscontro di 28.450 (12.2 la nota di partenza, 8.050 per l’esecuzione, 8.250 per l’artisticità) ed è stata preceduta da una propositiva Tara Dragas.

La friulana ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 28.800 (12.8 per le difficoltà, 7.9 di nota E e 8.1 di pannello A), a tre decimi e mezzo dalla medaglia di bronzo, finita al collo della russa Mariia Borisova (29.150). La tedesca Darja Varfolomeev si è imposta di forza (30.350) e ha conquistato il secondo oro nell’edizione casalinga di Francoforte dopo aver difeso il trono nel concorso generale individuale. La dominatrice assoluta del circuito dei piccoli attrezzi ha preceduto la russa Sofiia Ilteriakova (29.800). La giornata dell’Italia finisce qui, Raffaeli e Dragas non sono riuscite a qualificarsi per le sfide conclusive con le clavette e il nastro.