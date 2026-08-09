Quando gareggia Simone Cerasuolo agli Europei di nuoto: orari 50 e 100 rana, tv, streaming

Simone Cerasuolo sarà uno degli azzurri più attesi in gara agli Europei senior 2026 di nuoto: a Parigi l’azzurro sarà sicuro protagonista nella rana. Il velocista italiano proverà l’accoppiata sui 50 e sui 100 metri, favorito da un calendario che lascia spazio per il recupero.

Si inizierà con i 100 metri, in programma lunedì 10 agosto, con le batterie alle ore 10.39 e le semifinali nella sessione pomeridiana, alle 19.05. Finale prevista martedì 11 alle ore 18.48. Per i 50 metri occorrerà attendere venerdì 14, con batterie alle 9.44 e semifinali alle 18.59. Finale in calendario sabato 15 alle 18.42.

Le gare che vedranno protagonista Simone Cerasuolo agli Europei di nuoto saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Lunedì 10 agosto

10.39 Batterie 100m rana uomini con Simone Cerasuolo

19.05 Semifinali 100m rana uomini

Martedì 11 agosto

18.48 Finale 100m rana uomini

Venerdì 14 agosto

9.44 Batterie 50m rana uomini con Simone Cerasuolo

18.59 Semifinali 50m rana uomini

Sabato 15 agosto

18.42 Finale 50m rana uomini

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Diretta testuale: OA Sport