MotoGP, Fernandez giganteggia nel GP di Gran Bretagna. Martin in fuga nel Mondiale, Bezzecchi conferma il podio

Raul Fernandez si riscatta dalla caduta di ieri nella Sprint e vince per dispersione il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Trackhouse, dopo essersi preso la prima posizione con un’ottima partenza, ha tenuto un ritmo impressionante andando in fuga sin dai primi giri e resistendo nel finale al rientro degli inseguitori.

Secondo successo della carriera in top class (dopo Phillip Island 2025) e dodicesimo complessivo nel Motomondiale per Fernandez, che ha preceduto al traguardo i compagni di marca del team ufficiale Jorge Martin e Marco Bezzecchi a completamento di una nuova tripletta Aprilia. Buon secondo posto in un weekend quasi perfetto per Martin, che ha pagato un inconveniente tecnico (non si è disinnescato l’abbassatore in curva 1) al via perdendo del tempo prezioso e lanciandosi in ritardo all’inseguimento di Raul, ma può sorridere anche il Bez per una terza piazza di platino ottenuta in condizione fisiche precarie dopo la doppia operazione di tre settimane fa.

Alle spalle delle tre RS-GP che hanno concluso la gara (Ai Ogura è scivolato mentre stava cominciando la sua rimonta per un possibile podio) si è inserito in quarta piazza Alex Marquez con la Ducati Gresini davanti alla KTM di un sontuoso Pedro Acosta e agli altri ducatisti Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez (7° ed in grande difficoltà come ieri sul fronte del consumo delle gomme).

Con questo risultato Martin consolida la sua leadership nel Mondiale potendo contare su un vantaggio di 31 punti su Bezzecchi, 37 su Ogura, 40 su Marc Marquez, 41 su Di Giannantonio, 56 su Fernandez, 77 su Acosta, 97 su Bagnaia e 134 su Alex Marquez.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

1. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 39:45.930

2. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +2.538

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +3.393

4. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +4.702

5. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +6.256

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +6.382

7. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +9.550

8. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +22.288

9. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +23.845

10. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +25.411

11. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +26.301

12. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +26.883

13. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +29.458

14. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +41.310

15. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +41.492

16. Augusto FERNANDEZ (Yamaha Factory Racing) +42.379

NC. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team)

NC. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team)

NC. Cal CRUTCHLOW (Honda LCR)

NC. Iker LECUONA (BK8 Gresini Racing MotoGP)

NC. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3)

NC. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP)

NC. Joan MIR (Honda HRC Castrol)