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Con la conferma del titolo all’Open del Canada, per qualità di gioco espresso e maturità, Ben Shelton può davvero puntare in alto anche Cincinnati e New York. Nakashima non lo ha mai davvero messo in difficoltà in risposta.
A Toronto, invece, Iga Swiatek ha superato Elena Rybakina. Quest’ultima, già al comando della classifica Race, si avvicina ulteriormente al n. 1 del ranking WTA.
A TennisMania torna ospite Aldo Chiari, preparatore atletico della russa naturalizzata kazaka.
🎾 TennisMania in diretta alle ore 12
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