Tadej Pogacar chiude nel peggiore dei modi una stagione destinata comunque a restare nella storia del ciclismo mondiale. Il fuoriclasse sloveno è stato vittima di una brutta caduta nella tappa della Vuelta 2026 che concludeva la prima settimana della corsa spagnola.

Le conseguenze sono pesanti: commozione cerebrale, frattura scomposta della clavicola sinistra, frattura cervicale C7 stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar la stagione finisce qui: niente Mondiali e niente Giro di Lombardia, due degli appuntamenti che avrebbero potuto rendere ancora più straordinario il suo 2026.

L’assenza dello sloveno cambia inevitabilmente anche gli equilibri del finale di stagione. Chi può approfittarne? Come cambiano Mondiale e Lombardia senza il dominatore delle ultime stagioni? E cosa significa questo stop per Pogacar e per il ciclismo internazionale?

Ne parliamo con Gianluca Giardini nello speciale Bike Today, analizzando la caduta alla Vuelta, le conseguenze dell’infortunio e gli scenari che si aprono nel finale della stagione 2026.

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