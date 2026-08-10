Europei di nuoto Parigi 2026: l’analisi della prima mattinata di batterie direttamente dall’Aquatic Centre.

Prime indicazioni dalle gare in corsia degli Europei 2026: analizziamo quanto accaduto nelle batterie del Day 1, con particolare attenzione alla Nazionale italiana, ai risultati più significativi e alle impressioni lasciate dai protagonisti.

Uno sguardo anche a ciò che ci attende nella sessione serale, con semifinali e finali in programma a partire dalle ore 18.30: quali sono le prospettive degli azzurri? Chi ha impressionato maggiormente al mattino? E quali saranno le gare da non perdere?

🎙️ Dall’Aquatic Centre di Parigi, commenti, analisi e sensazioni in vista della prima serata che assegnerà i titoli europei in vasca. Parole di Sara Curtis ed Alberto Razzetti.

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