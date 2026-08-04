Nuoto artistico, Enrica Piccoli ai piedi del podio nel solo tecnico agli Europei. Oro a Tio Casas

Per Enrica Piccoli arriva un altro quarto posto agli Europei 2026 di nuoto artistico. Dopo aver sfiorato il podio nel solo libero, l’azzurra ha chiuso ai piedi delle prime tre anche nella prova del solo tecnico, disputata nella piscina di Parigi.

La routine, costruita sul tema “Non spegnere il mio entusiasmo“, è stata interpretata sulle note di Don’t Rain on My Parade, con una coreografia firmata da Simona Ricotta. Attraverso un esercizio caratterizzato da intensità espressiva, eleganza e determinazione, Piccoli ha raccontato la volontà di difendere la propria identità sportiva e il desiderio di continuare a brillare. Ogni figura è diventata l’espressione di un messaggio preciso: non lasciare che nulla possa spegnere il proprio entusiasmo.

L’azzurra ha eseguito una prova solida e tecnicamente convincente, raccogliendo 246.8250 punti complessivi. Il punteggio è stato determinato dai 145.5250 ottenuti negli elementi tecnici e dai 101.3000 assegnati per l’impressione artistica. Una prestazione di buon livello che, tuttavia, non è bastata per conquistare una medaglia in una competizione caratterizzata da un tasso tecnico particolarmente elevato.

Anche in questa finale il livello si è confermato di assoluta eccellenza. Il titolo europeo è stato conquistato dalla spagnola Iris Tio Casas con 263.6250 punti. Alle sue spalle si sono classificate la bielorussa Vasilina Khandoshka, in gara come atleta neutrale indipendente (A), con 263.3817, e la tedesca Klara Bleyer, medaglia di bronzo con 258.0400 punti. Per Piccoli resta qualche rimpianto per il doppio quarto posto, ma anche la conferma di poter competere stabilmente ai vertici del panorama continentale.