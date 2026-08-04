LIVE Nuoto artistico, Europei 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la finale di Enrica Piccoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026. A Parigi spazio alle finali del solo tecnico femminile e del tecnico a squadre. L’Italia proverà a rimpinguare il bottino di medaglie al mattino con Enrica Piccoli, e nel pomeriggio con il team. Appuntamento alle 9.00 per l’ultimo atto del solo tecnico, ed alle 16.00 per la competizione a squadre.

Al mattino previsto un grande spettacolo con Klara Bleyer che aprirà la gara. La giovane tedesca, argento nel programma libero, sarà subito un punto di riferimento. L’Italia si affida ad Enrica Piccoli, ai piedi del podio ieri, che ha voglia di salire di un gradino per trovare il podio continentale. L’impresa non sarà facile al cospetto di atlete del calibro dell’iberica Iris Tio Casis, della georgiana Maria Alavidze, della bielorussa Vasilina Khandoshka (oro nel libero) e della greca Vasilika Pagona Alexandri.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, spazio alla finale del programma tecnico a squadre. 10 le compagini al via con le azzurre che cercheranno di bissare il podio conquistato nel libero di ieri. Squadra italiana composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Favorite d’obbligo ancora una volta le atlete russe e la Spagna, che hanno dato vita ad una gran gara nel programma libero.

La penultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 inizierà alle 9.00 con la finale del solo tecnico donne, poi alle 16.00 l’atto conclusivo del tecnico a squadre. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!