MX2, Sacha Coenen torna al successo vincendo gara-1 a Uddevalla ed accorcia nel Mondiale

Si è aperta con la gara-1 MX2 la domenica del Gran Premio della Svezia 2026, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Uddevalla, Sacha Coenen è tornato alla vittoria nella prima prova al termine di una prestazione perfetta. Il belga si riscatta dopo il momento negativo delle ultime settimane e si riavvicina in classifica generale al leader Guillem Farres.

Coenen ha subito preso le redini della gara con una fantastica partenza. Il belga ha poi pian piano costruito il suo vantaggio su un Everts molto competitivo fin dai primi giri. Il britannico è sempre rimasto vicino al giovane della KTM che però non ha mai commesso errori, respingendo tutti i tentativi di rimonta. Successo importantissimo quello di Coenen che dimostra di non aver abbandonato il sogno iridato, nonostante il periodo negativo forse ora alle spalle.

Seconda posizione per un solidissimo Liam Everts (+01.264) che non è mai riuscito ad attaccare Coenen per la vittoria. Completa il podio la Triumph di Camden McLellan (+11.257), autore di un grande sorpasso su Janis Reisulis per il terzo posto. Lettone che deve accontentarsi del quarto posto davanti a Simon Langenfelder (+29.037), apparso in difficoltà soprattutto nella prima parte di gara.

Gara-1 difficile per il leader del Mondiale Guillem Farres (Triumph, +35.800) che commette un errore dopo pochi giri e chiude sesto dopo una buona rimonta. Primo degli italiani Valerio Lata (Honda), undicesimo all’arrivo. Diciassettesimo Luca Ruffini (KTM).