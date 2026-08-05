Mouratoglou si sbilancia: “Sinner il miglior giocatore attuale sull’erba, Alcaraz dominante agli US Open”

Patrick Mouratoglou, secondo quanto scritto da Tennis World Italia, ha eletto il miglior giocatore per ciascuno dei tornei del Grand Slam, sia della storia che dell’era contemporanea, sia per quanto riguarda il settore maschile che per quanto concerne il comparto femminile.

Per quanto concerne gli Australian Open, la scelta ricade su Novak Djokovic, anche se negli ultimi anni la palma va a Jannik Sinner: “Se si guarda la storia di questi ultimi anni è il più dominante“. In campo femminile vengono invece indicate, rispettivamente, Serena Williams ed Aryna Sabalenka.

Sul Roland Garros il migliore della storia è Rafael Nadal: “Ci sono anche altri giocatori, come Bjorn Borg e non solo, ma qui parliamo di 14 titoli, chi batterà mai questo record?“. Carlos Alcaraz è il migliore degli ultimi anni, mentre tra le donne la scelta cade su Chris Evert ed Iga Swiatek.

Passando a Wimbledon, il migliore della storia è Roger Federer: “Ci può essere un po’ di battaglia con Novak Djokovic, ma anche per stile di gioco dico Roger“. Anche in questo caso Jannik Sinner è il migliore negli anni recenti: “Dominante su questa superficie“.

Chiusura con gli US Open, dove il miglior giocatore di sempre è Pete Sampras: “Il più giovane a vincerlo, incredibile che poi abbia chiuso la sua carriera vincendo gli US Open“. Per il tennis attuale svetta Carlos Alcaraz: “Negli ultimi due anni è stato il più dominante“. Tra le donne, ancora Serena Williams ed Aryna Sabalenka.