ATP Montreal 2026, Darderi unico azzurro a vincere. Fuori Cobolli, Sonego e Bellucci. Avanzano De Minaur e Lehecka

Dopo che la pioggia ha rivoluzionato il programma nelle giornate precedenti, finalmente al Masters 1000 di Montreal in questa si sono completati tutti i match del primo turno e si sono disputati anche già alcuni del secondo. Non è stata, però, una giornata positiva per i colori azzurri, visto che solo Luciano Darderi è riuscito ad uscire dal campo con un sorriso. Non una vera vittoria sul campo, però, per il numero 22 del mondo, che ha sfruttato il ritiro del canadese Gabriel Diallo nel corso del secondo set per un infortunio al ginocchio. Darderi aveva vinto il primo per 6-4 ed inseguiva per 3-2 nel secondo. Adesso l’azzurro affronterà al terzo turno il cinese Shang Juncheng, uscito vincitore da una clamorosa battaglia con il russo Andrey Rublev, vinta con il punteggio di 7-5 4-6 7-6 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco e dopo aver salvato anche cinque match point.

Una giornata, invece, da dimenticare per Flavio Cobolli. Il romano è stato battuto dal tedesco Yannick Hanfmann in due set per 7-6 7-6. Due tie-break dunque fatali al romano, che lascia il Canada davvero troppo presto e perde una buona occasione di fare punti e consolidare il proprio ranking (nono) e la posizione nella Race (quarto).

Nei match valevoli per il secondo turno sicuramente da notare la vittoria di Alex de Minaur nel derby australiano con James Duckworth per 6-2 7-6. Altro derby, ma ceco, quello dominato da Jiri Lehecka contro il connazionale Vit Kopriva, battuto 6-4 6-2. Vittoria in rimonta per Frances Tiafoe, che lascia un set al veterano croato Marin Cilic e poi si impone al terzo con il punteggio di 5-7 6-2 6-2.

Tra gli italiani che invece devono ancora aspettare il loro match di secondo turno ci sono Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, con quest’ultimo che ha conosciuto oggi il suo avversario. Se il toscano affronterà il colombiano Meija, il ligure se la vedrà con l’ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-4 6-3.

Tante le partite del primo turno che dovevano essere completate. Purtroppo è arrivata l’eliminazione per Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che sono stati sconfitti rispettivamente dall’argentino Sebastian Baez (7-5 6-3) e dall’olandese Tallon Griekspoor (7-6 7-5). Al secondo turno Baez affronterà il belga Zizou Bergs, mentre Griekspoor sarà il prossimo avversario di Alexander Zverev, testa di serie numero uno.

Buona la prima per Stefanos Tsitsipas, che ha sconfitto con un doppio 6-4 l’americano Martin Damn e adesso darà vita ad una delle sfide più interessanti del secondo turno contro il brasiliano Joao Fonseca. Chi non riesce a dare una svolta alla sua stagione è Jack Draper, che fatica ancora al suo rientro, perdendo immediatamente con il francese Terence Atmane per 6-3 2-6 6-2. Bella vittoria del polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto il padrone di casa Marcos Giron per 7-5 4-6 6-2. Vincono anche Jenson Brooksby (6-3 6-4 a Walton), che adesso avrà il derby con Ben Shelton, e Botic Van de Zandschulp (6-2 3-6 6-3 a Mpetshi Perricard) e se la vedrà con Daniil Medvedev.

RISULTATI ATP MONTREAL 2026 (5 AGOSTO)

PRIMO TURNO

Baez (Arg) b. Bellucci (Ita) 7-5 6-3

Tirante (Arg) b. Chan (Can) 6-3 1-6 7-6

Tsitsipas (Gre) b. Damn (Usa) 6-4 6-4

Hurkacz (Pol) b. Giron (Usa) 7-5 4-6 6-2

Brooksby (Usa) b. Walton (Aus) 6-3 6-4

Fearnley (Gbr) b. Mannarino (Fra) 7-6 6-4

Royer (Fra) b. Carreno Busta (Esp) 1-6 7-5 6-2

Svajda (Usa) b. Shapovalov (Can) 4-6 6-4 3-0 ret.

Merida Aguilar (Esp) b. Draxl (Can) 3-6 6-4 6-4

Popyrin (Aus) b. Burruchaga (Arg) 4-6 7-5 6-3

J.M Cerundolo (Arg) b. Medjedovic (Srb) 6-4 6-2

Atmane (Fra) b. Draper (Gbr) 6-3 2-6 6-2

Van de Zandschulp (Ned) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-2 3-6 6-3

Griekspoor (Ned) b. Sonego (Ita) 7-6 7-5

Marozsan (Hun) b. Mochizuki (Jpn) 6-4 6-3

SECONDO TURNO

Shang (Chn) b. Rublev (Rus) 7-5 4-6 7-6

Lehecka (Cze) b. Kopriva (Cze) 6-4 6-2

Nakashima (Usa) b. Altmaier (Ger) 6-2 6-1

Tiafoe (Usa) b. Cilic (Cro) 5-7 6-2 6-2

Blockx (Bel) b. Munar (Esp) ret.

De Minaur (Aus) b. Duckworth (Aus) 6-2 7-6

Hanfmann (Ger) b. Cobolli (Ita) 7-6 7-6

Darderi (Ita) b. Diallo (Can) 6-4 2-3 ret.