ATP Montreal 2026, Mattia Bellucci sconfitto all’esordio da Baez

Amaro ritorno in campo per Mattia Bellucci, sconfitto subito all’esordio nel Masters 1000 di Montreal dall’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Il lombardo era al rientro dopo l’infortunio che gli ha tolto anche la possibilità di giocare a Wimbledon ed ora continuerà il suo percorso sul cemento americano a Cincinnati.

Un primo set equilibrato, nel quale si segue l’andamento dei turni di servizio. Bellucci e Baez concedono pochissimo nei rispettivi game in battuta e si arriva fino al decimo gioco, quando l’italiano si trova ad affrontare una palla break, che riesce ad annullare. Sembra un primo set ormai destinato al tie-break, ma nel dodicesimo game Baez si procura altre due palle break, che coincidono con altrettanti set point. Alla fine l’argentino riesce a strappare il servizio a Bellucci, chiudendo il primo set sul 7-5.

Bellucci deve salvare subito una palla break in apertura di secondo set, ma soprattutto ha tre palle break in suo favore nel terzo gioco, ma manca sempre l’occasione. Baez si salva ed è lui a togliere per due volte la battuta all’italiano, scappando sul 5-1. Bellucci recupera uno dei due break di svantaggio, ma l’argentino chiude poi comunque nel nono gioco sul 6-3.

A pesare, nel match perso dal tennista azzurro, sono stati i 42 errori non forzati a fronte dei “soli” 24 degli avversari: un dato che ha compromesso la partita di Bellucci, nonostante i 6 aces e un 78% di punti con la prima di servizio. Baez è stato più regolare con 14 vincenti e 72 punti complessivi vinti.