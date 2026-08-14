Con la conferma del titolo all’Open del Canada, per qualità di gioco espresso e maturità, Ben Shelton può davvero puntare in alto anche Cincinnati e New York. Nakashima non lo ha mai davvero messo in difficoltà in risposta.

A Toronto, invece, Iga Swiatek ha superato Elena Rybakina. Quest’ultima, già al comando della classifica Race, si avvicina ulteriormente al n. 1 del ranking WTA.

A TennisMania torna ospite Aldo Chiari, preparatore atletico della russa naturalizzata kazaka.

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