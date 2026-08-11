Luca Rambaldi è una delle storie più belle del canottaggio italiano. Campione del mondo, vicecampione olimpico a Parigi 2024 e protagonista assoluto del quattro di coppia azzurro, la sua carriera è il perfetto esempio di come il talento da solo non basti per arrivare in cima.

In questa puntata di FOCUS ripercorriamo il viaggio di un atleta che ha dovuto rialzarsi più volte: dall’operazione per ernia del disco a soli 19 anni alle delusioni olimpiche, fino alla conquista dell’argento ai Giochi di Parigi e al ritorno sul tetto del mondo nel 2025.

Scopriremo cosa si nasconde dietro il soprannome “Rambo”, quanto contino la resilienza e la salute mentale nello sport di altissimo livello e perché, dopo aver pensato al ritiro, abbia deciso di continuare a inseguire nuovi obiettivi.

Che cosa si prova a conquistare una medaglia olimpica dopo averla inseguita per una vita? Come si costruisce un equipaggio capace di vincere Mondiali e Coppe del Mondo? E cosa sogna ancora un atleta che ha già scritto pagine importanti del canottaggio italiano?

Una conversazione autentica e profonda che racconta il campione, ma soprattutto l’uomo che continua a ripartire ogni volta più forte di prima.

🚣 Vicecampione olimpico a Parigi 2024

🥇 Campione del Mondo nel quattro di coppia

🥇 Oro in Coppa del Mondo 2026

🇮🇹 Leader del canottaggio italiano

🔥 La storia di un atleta che non ha mai smesso di rialzarsi

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