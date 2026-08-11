Nuovo appuntamento con Bike Today per rivivere e analizzare il Tour de France Femmes 2026, un’edizione spettacolare e ricca di emozioni della Grande Boucle al femminile, conquistata da Demi Vollering.

A raccontare la corsa insieme a noi c’è Ilenia Lazzaro, una delle voci più autorevoli e riconoscibili del ciclismo femminile in Italia. Con lei ripercorriamo una settimana di grande spettacolo: l’incredibile entusiasmo attorno alla corsa, gli scenari magnifici attraversati dalle atlete, le sfide tra le grandi protagoniste e una classifica rimasta aperta e combattuta fino all’ultima tappa, con l’arrivo a Nizza.

Un Tour che ha visto Elisa Longo Borghini conquistare uno splendido terzo posto nella classifica generale, completando il podio alle spalle di Demi Vollering e Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

Un’edizione che ha confermato la crescita esponenziale del ciclismo femminile e che ha regalato una delle edizioni più appassionanti degli ultimi anni.

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