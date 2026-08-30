Italia protagonista ai Mondiali di canottaggio di Amsterdam con due medaglie nelle specialità olimpiche: un oro e un bronzo. Un bilancio costruito soprattutto nella seconda parte della rassegna, quando gli equipaggi azzurri hanno saputo alzare il livello nelle gare decisive.

La copertina è ancora una volta del quattro di coppia maschile. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili si confermano campioni del mondo, bissando il titolo conquistato lo scorso anno a Shanghai. Una spettacolare rimonta negli ultimi 500 metri permette all’Italia di superare la Germania e salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Grande soddisfazione anche dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, bronzo al termine di un’altra gara in rimonta: l’Italia torna così sul podio mondiale della specialità dopo nove anni.

Ma il Mondiale azzurro non si esaurisce nelle medaglie. Laura Meriano e Alice Codato sfiorano il podio nel due senza femminile, mentre arrivano anche il sesto posto dell’otto maschile, il settimo del doppio misto di Niels Torre e Sophie Souwer e l’ottavo dell’otto femminile.

Da Amsterdam a Taranto, dove il canottaggio italiano sarà subito impegnato ai Giochi del Mediterraneo. Il Mondiale è terminato, ma il percorso verso Los Angeles 2028 è già cominciato.

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