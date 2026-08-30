La Grecia firma la prima grande sorpresa degli ottavi di finale degli Europei di volley femminile 2026! Le elleniche travolgono una Francia irriconoscibile e conquistano il pass per i quarti, mentre la Serbia deve faticare molto di più del previsto nel derby contro la Croazia prima di proseguire il proprio cammino.

E ora tocca all’Italia. Domani alle 16.00 le azzurre di Julio Velasco affrontano a Brno la Bulgaria allenata dall’italiano Marcello Abbondanza: una sfida da non sbagliare per continuare la corsa europea. Come arriva l’Italia alla fase a eliminazione diretta? Quali insidie può nascondere la Bulgaria? E cosa ci hanno raccontato i primi ottavi?

Nella nuova puntata di Volley Night spazio anche alle medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi del Mediterraneo e alle sorprese arrivate dalle qualificazioni olimpiche, con Thailandia e Canada di Giovanni Guidetti capaci di conquistare il pass per i Giochi.

Ne parliamo con Paolo Cozzi, Luciano De Gregorio ed Enrico Spada, tra analisi, risultati, protagoniste e scenari del grande volley internazionale.

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