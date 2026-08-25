Una generazione che corre, salta e marcia verso il futuro. Nell’appuntamento del martedì di Sprint Zone analizziamo i Mondiali Under 20 di atletica leggera di Eugene 2026 insieme a Cesare Rizzi, referente stampa FIDAL che ha seguito direttamente negli Stati Uniti l’intera rassegna iridata.

L’Italia ha vissuto un Mondiale da record: terzo posto nel medagliere alle spalle soltanto di Stati Uniti e Kenya, cinque medaglie complessive e tre titoli mondiali, il miglior risultato di sempre degli azzurrini nella manifestazione.

Dall’oro di Serena Di Fabio nella marcia al trionfo di Daniele Inzoli nel salto in lungo, fino alla spettacolare 4×100 mista di Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Doualla, capace di conquistare il titolo stabilendo anche il record mondiale U20 in 41.21. Senza dimenticare i bronzi della stessa Doualla nei 100 metri e di Nicolò Vidal nella marcia.

Ma Sprint Zone va oltre risultati e medaglie. Con Cesare Rizzi riviviamo Eugene da dietro le quinte, attraverso curiosità, episodi e aneddoti raccolti durante le giornate trascorse al fianco della squadra italiana. Chi sono i talenti destinati a diventare protagonisti dell’atletica dei grandi? E quanto vale davvero questa generazione azzurra?

🎙️ Conduce Ferdinando Savarese

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