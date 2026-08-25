VOLLEY NIGHT SPECIALE EUROPEI | Italia ancora senza macchia: Slovacchia battuta, ora arriva la Francia!

Quattro partite, quattro vittorie: l’Italia continua la sua marcia agli Europei 2026 superando anche la Slovacchia. Un altro successo netto per le azzurre di Julio Velasco, che questa volta ha scelto di concedere un turno di riposo a Ekaterina Antropova, modificando l’assetto utilizzato nelle precedenti uscite.

Senza Antropova in posto 4, spazio alla coppia di schiacciatrici formata da Stella Nervini e Myriam Sylla. Non tutto, però, ha funzionato alla perfezione sulle bande e la partita offre diversi spunti tecnici da analizzare in vista della fase decisiva dell’Europeo. A prendersi nuovamente il centro della scena è stata Paola Egonu, riferimento principale dell’attacco italiano e protagonista di un’altra prova convincente.

Quanto è importante avere nuovamente a disposizione l’assetto tradizionale? Antropova in banda resta la soluzione principale di Velasco o diventerà un’arma da utilizzare in determinate partite? E cosa serve ancora all’Italia per alzare ulteriormente il livello?

Ne parliamo nella puntata speciale di Volley Night con Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi e a un’ospite d’eccezione: Serena Ortolani, opposta della Clai Imola in Serie A2 ed ex azzurra.

Spazio naturalmente anche alla prossima sfida: Italia-Francia, quinta e ultima partita della fase a gironi. Un ultimo test prima di voltare pagina e concentrarsi sulla fase a eliminazione diretta.

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