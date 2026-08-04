Milan: “Speciale correre con la maglia di campione italiano”

Non poteva esistere modo migliore di bagnare il debutto ufficiale con la maglia tricolore conquistata a Cuneo alla fine di giugno che quello di una bella vittoria, colta grazie ad una volata letteralmente dominata dal primo all’ultimo metro. Jonathan Milan colpisce ancora.

Il velocista della Lidl-Trek, al nono successo stagionale, ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia battendo allo sprint il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, suo acerrimo rivale nell’ultima edizione della Corsa Rosa, e Noah Hobbes della EF Education-EasyPost. Il friulano ha analizzato il successo nell’immediato post gara.

Sulla felicità per la prima corsa con la nuova maglia: “È stato davvero speciale correre con questa nuova maglia. Siamo partiti tutti davvero determinati a portare a casa un bel risultato. Sapevamo che sarebbe stata dura perché il percorso era davvero molto ondulato. Devo dire che la fuga era fortissima, ma i miei compagni hanno fatto un lavoro fantastico, senza concedere loro troppi minuti. Li hanno tenuti sempre sotto controllo”.

Il commento della gara: “Certo, abbiamo avuto l’aiuto di altre squadre, ma poi nel finale mi hanno anche lanciato davvero bene, portandomi in una posizione perfetta. Non è stato affatto facile restare tutti insieme, ma penso che sia andata molto bene”.

Sul momento in cui lanciare la volata: “So che il tempismo, quando ho dovuto lanciare lo sprint, è stato perfetto perché non potevo partire troppo presto, dato che a 200 metri dall’arrivo c’era quella piccola salita; quindi, non potevo partire né troppo presto né troppo tardi. È andato davvero tutto alla perfezione ed è un buon segno per i prossimi giorni”.