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Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Gevrey-Chambertin – Dijon: orari, tv, percorso, favorite. C’è la cronometro

Pubblicato

1 minuto fa

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Entra nel vivo il Tour de France femminile 2026: oggi in scena la Gevrey-Chambertin – Dijon, cronometro individuale che può riscrivere la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 14.51

PERCORSO

21 chilometri da percorrere. Dopo un primo breve tratto pianeggiante ecco la difficoltà più importante: Lacets de Marsannay (2 chilometri al 6,7%), seguito da un altro strappo di 300 metri al 4,8%. Poi una discesa ripida, tutt’altro che facile da interpretare che lancerà verso il traguardo.

FAVORITE

Per la vittoria di tappa la favoritissima dovrebbe essere sicuramente l’elvetica, campionessa del mondo e d’Europa in carica, Marlen Reusser: l’atleta della Movistar vuole il suo terzo successo in carriera alla Grande Boucle. A sfidarla le donne di classifica come Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) e Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), mentre il nome a sorpresa potrebbe essere quello della giovane britannica Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM).

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Martedì 4 agosto – Quarta tappa Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km, cronometro individuale)

Orario di partenza prima atleta: 14.51

Orario di arrivo ultima atleta: 17.40 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv:  non prevista

Diretta streaming:  Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

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