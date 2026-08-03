Tour de France femminile 2026: fuga vincente di Sigrid Ytterhus Haugset, tappa e maglia per la norvegese

Sigrid Ytterhus Haugest ha firmato un’autentica impresa nella terza tappa del Tour de France Femmes 2026, imponendosi sul traguardo di Poligny al termine di una fuga solitaria iniziata a ben 88 chilometri dall’arrivo. La portacolori della Uno-X Mobility ha saputo sfruttare l’indecisione del gruppo, accumulando un margine che le ha consentito di conquistare non solo il successo di giornata, ma anche la maglia gialla. Per la Norvegia si tratta di un risultato storico: è infatti la prima vittoria e il primo simbolo del primato nella storia della corsa femminile organizzata da ASO.

La frazione, lunga 156,5 chilometri da Ginevra a Poligny e caratterizzata da oltre 2.500 metri di dislivello, si è rivelata durissima fin dalle prime rampe del Col de la Faucille. Il ritmo elevato ha mandato subito in crisi diverse velociste, tra cui l’ex leader Lorena Wiebes, mentre nel finale la selezione operata sulla Côte de Chaux Champagny ha spezzato il gruppo delle migliori. Nonostante i tentativi delle principali pretendenti alla classifica generale, nessuna è riuscita a organizzare un inseguimento efficace nei confronti della battistrada.

Gli ultimi chilometri hanno regalato un avvincente confronto a distanza tra Haugest e Lotte Kopecky. La campionessa belga ha tentato una rimonta coraggiosa con una lunghissima azione in solitaria, ma non è mai riuscita a colmare definitivamente il divario. La norvegese ha così potuto alzare le braccia al cielo, precedendo Kopecky, mentre Marianne Vos ha regolato il gruppo nella volata per il terzo posto. Da segnalare anche la decima posizione di Monica Trinca Colonel.

Domani il Tour de France Femmes proporrà la cronometro individuale di 21 chilometri tra Gevrey-Chambertin e Digione, destinata a ridisegnare gli equilibri della classifica generale.