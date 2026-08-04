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Startlist cronometro Tour de France femminile 2026: orari, ordine di partenza, tv, streaming
Il Tour de France femminile si prepara a vivere uno dei suoi snodi chiave, momento che sicuramente potrà modificare in maniera significativa la conformazione della classifica generale. Si corre infatti la quarta tappa, la cronometro individuale Gevrey-Chambertin-Digione di 21 chilometri.
La norvegese Sigrid Haugset, grazie a un numero spettacolare, ha conquistato ieri la terza tappa Ginevra-Poligny ed è riuscita a centrare il colpo doppio indossando anche la maglia gialla, simbolo del primato in classifica generale. Le specialiste delle prove contro il tempo sono però pronte a dare battaglia.
La principale favorita per il successo di giornata non può che essere la fenomenale svizzera Marlen Reusser della Movistar Team. L’elvetica, al momento undicesima in classifica generale nel gruppo delle atlete staccate di 2’10” dalla leader, ha tutte le carte in regola per puntare al successo di tappa e per poter attaccare anche il primato in classifica generale. Elisa Longo Borghini dovrà cercare di difendersi al meglio contro una rivale fortissima per poi sfruttare le tappe in montagna per guadagnare terreno.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della quarta tappa del Tour de France femminile 2026. La corsa non sarà trasmessa in diretta tv. Sarà possibile seguire la prova contro il tempo in diretta streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CRONOMETRO TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026
Martedì 4 agosto – Quart tappa: Gevrey-Chambertin-Digione (cronometro individuale, 21 km)
Orario partenza prima atleta: 14.51.
Orario partenza ultima atleta: 17.28
PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026
1 184 14:51:00 HINOJOSA Romina Lotto Intermarché Ladies
2 146 14:52:00 LUDWIG Hannah Cofidis Women Team
3 125 14:53:00 GRIFFIN Mia Team Picnic PostNL
4 192 14:54:00 ABGRALL Noémie Ma Petite Entreprise
5 172 14:55:00 BEEKHUIS Teuntje Uno-X Mobility
6 122 14:56:00 CLAY Robyn Team Picnic PostNL
7 133 14:57:00 GONZÁLEZ Alicia St Michel – Preference Home – Auber93
8 145 14:58:00 GUILMAN Victorie Cofidis Women Team
9 123 14:59:00 FITYUS Lucie Team Picnic PostNL
10 196 15:00:00 LE MOUËL Célia Ma Petite Entreprise
11 135 15:01:00 JACKSON Alison St Michel – Preference Home – Auber93
12 137 15:02:00 WRESZIN Caroline St Michel – Preference Home – Auber93
13 155 15:03:00 FIDANZA Arianna Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
14 207 15:04:00 VALENTIN Constance Mayenne Monbana My Pie
15 132 15:05:00 FRANZ Heidi St Michel – Preference Home – Auber93
16 181 15:06:00 TAS Sandrine Lotto Intermarché Ladies
17 96 15:07:00 KOOL Charlotte Fenix-Premier Tech
18 204 15:08:00 LYLYK Kiara Mayenne Monbana My Pie
19 16 15:09:00 LE NET Marie FDJ United – SUEZ
20 152 15:10:00 AMONDARAIN Naia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
21 167 15:11:00 VON BERSWORDT Sophie VolkerWessels Cycling Team
22 166 15:12:00 RIJNBEEK Maud VolkerWessels Cycling Team
23 134 15:13:00 GRANGIER India St Michel – Preference Home – Auber93
24 162 15:14:00 DIJKSTRA Anneke VolkerWessels Cycling Team
25 177 15:15:00 VIGILIA Alessia Uno-X Mobility
26 144 15:16:00 DIDERIKSEN Amalie Cofidis Women Team
27 44 15:17:00 CECCHINI Elena Team SD Worx – Protime
28 153 15:18:00 BIRIUKOVA Yuliia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
29 154 15:19:00 ERASO Idoia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
30 197 15:20:00 MAHÉ Océane Ma Petite Entreprise
31 195 15:21:00 COSTON Morgane Ma Petite Entreprise
32 4 15:22:00 HENGEVELD Daniek Team Visma | Lease a Bike
33 57 15:23:00 SIERRA Arlenis Movistar Team
34 161 15:24:00 SCHOENS Quinty VolkerWessels Cycling Team
35 202 15:25:00 ALLIONE Marine Mayenne Monbana My Pie
36 205 15:26:00 MANGAN Fiona Mayenne Monbana My Pie
37 121 15:27:00 CIABOCCO Eleonora Team Picnic PostNL
38 53 15:28:00 MAGALHÃES Ana Vitória Movistar Team
39 83 15:29:00 CHRISTIE Henrietta EF Education-Oatly
40 103 15:30:00 CIPRESSI Carlotta Human Powered Health
41 206 15:31:00 QUINN Natalie Mayenne Monbana My Pie
42 55 15:32:00 MARTÍN Sara Movistar Team
43 106 15:33:00 RAAIJMAKERS Marit Human Powered Health
44 23 15:34:00 CONSONNI Chiara CANYON//SRAM
45 56 15:35:00 OSTIZ Paula Movistar Team
46 203 15:36:00 COUTINHO Alice Mayenne Monbana My Pie
47 52 15:37:00 BARALE Francesca Movistar Team
48 93 15:38:00 CLAES Lotte Fenix-Premier Tech
49 77 15:39:00 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team
50 112 15:40:00 COUPLAND Mackenzie Liv AlUla Jayco
51 101 15:41:00 RYO Titia Human Powered Health
52 163 15:42:00 EISEN Malou VolkerWessels Cycling Team
53 75 15:43:00 DE SCHEPPER Lore AG Insurance – Soudal Team
54 94 15:44:00 COUZENS Millie Fenix-Premier Tech
55 116 15:45:00 ROSEMAN-GANNON Ruby Liv AlUla Jayco
56 115 15:46:00 PATERNOSTER Letizia Liv AlUla Jayco
57 87 15:47:00 TOWERS Alice EF Education-Oatly
58 82 15:48:00 BERTON Nina EF Education-Oatly
59 73 15:49:00 BORGHESI Letizia AG Insurance – Soudal Team
60 107 15:50:00 WILLIAMS Lily Human Powered Health
61 14 15:51:00 KOCH Franziska FDJ United – SUEZ
62 175 15:52:00 KOSTER Anouska Uno-X Mobility
63 105 15:53:00 MALCOTTI Barbara Human Powered Health
64 186 15:54:00 RIEDMANN Linda Lotto Intermarché Ladies
65 142 15:55:00 BEGO Julie Cofidis Women Team
66 61 15:56:00 BALSAMO Elisa Lidl – Trek
67 164 15:57:00 JANSEN Eline VolkerWessels Cycling Team
68 117 15:58:00 SMULDERS Silke Liv AlUla Jayco
69 124 15:59:00 GEORGI Pfeiffer Team Picnic PostNL
70 5 16:00:00 NOOIJEN Lieke Team Visma | Lease a Bike
71 74 16:01:00 BOSSUYT Shari AG Insurance – Soudal Team
72 47 16:02:00 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime
73 42 16:03:00 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx – Protime
74 127 16:04:00 NELSON Josie Team Picnic PostNL
75 54 16:05:00 LIPPERT Liane Movistar Team
76 173 16:06:00 EDSETH Marte Berg Uno-X Mobility
77 26 16:07:00 PALADIN Soraya CANYON//SRAM
78 201 16:08:00 PEREKITKO Karolina Mayenne Monbana My Pie
79 114 16:09:00 KOREVAAR Jeanne Liv AlUla Jayco
80 15 16:10:00 KRAAK Amber FDJ United – SUEZ
81 27 16:11:00 SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka CANYON//SRAM
82 17 16:12:00 MUZIC Évita FDJ United – SUEZ
83 92 16:13:00 CASASOLA Sara Fenix-Premier Tech
84 6 16:14:00 VAN DAM Sarah Team Visma | Lease a Bike
85 62 16:15:00 ADEGEEST Loes Lidl – Trek
86 63 16:16:00 BRAND Lucinda Lidl – Trek
87 36 16:17:00 PERSICO Silvia UAE Team L’IMAD
88 126 16:18:00 MASETTI Gaia Team Picnic PostNL
89 72 16:19:00 BENITO Mireia AG Insurance – Soudal Team
90 84 16:20:00 FAULKNER Kristen EF Education-Oatly
91 143 16:21:00 COMTE Ema Cofidis Women Team
92 43 16:22:00 CAVALLAR Valentina Team SD Worx – Protime
93 2 16:23:00 BUNEL Marion Team Visma | Lease a Bike
94 113 16:24:00 GONTOVA Nadia Liv AlUla Jayco
95 81 16:25:00 VALLIERES Magdeleine EF Education-Oatly
96 37 16:26:00 SQUIBAN Maeva UAE Team L’IMAD
97 156 16:27:00 PATIÑO Paula Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
98 136 16:28:00 MULLER Solène St Michel – Preference Home – Auber93
99 22 16:29:00 BÄCKSTEDT Zoe CANYON//SRAM
100 147 16:30:00 NOSKOVÁ Nikola Cofidis Women Team
101 67 16:31:00 SPRATT Amanda Lidl – Trek
102 66 16:32:00 MARKUS Riejanne Lidl – Trek
103 191 16:33:00 LATIMIER Clémence Ma Petite Entreprise
104 24 16:34:00 KLÖSER Rosa Maria CANYON//SRAM
105 76 16:35:00 GHEKIERE Justine AG Insurance – Soudal Team
106 102 16:36:00 BUIJSMAN Nina Human Powered Health
107 46 16:37:00 VINKE Nienke Team SD Worx – Protime
108 157 16:38:00 SILVESTRI Debora Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
109 45 16:39:00 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime
110 171 16:40:00 AALERUD Katrine Uno-X Mobility
111 193 16:41:00 ASENCIO Laura Ma Petite Entreprise
112 31 16:42:00 WŁODARCZYK Dominika UAE Team L’IMAD
113 3 16:43:00 DE VRIES Femke Team Visma | Lease a Bike
114 13 16:44:00 GERY Célia FDJ United – SUEZ
115 95 16:45:00 KASTELIJN Yara Fenix-Premier Tech
116 151 16:46:00 OSTOLAZA Usoa Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
117 141 16:47:00 MUL Malwina Cofidis Women Team
118 131 16:48:00 MORIER Émilie St Michel – Preference Home – Auber93
119 111 16:50:00 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco
120 104 16:52:00 DE JONG Thalita Human Powered Health
121 41 16:54:00 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime
122 12 16:56:00 BERTHET Juliette FDJ United – SUEZ
123 25 16:58:00 NIEDERMAIER Antonia CANYON//SRAM
124 65 17:00:00 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek
125 34 17:02:00 GARCÍA Mavi UAE Team L’IMAD
126 32 17:04:00 BLASI Paula UAE Team L’IMAD
127 64 17:06:00 FISHER-BLACK Niamh Lidl – Trek
128 51 17:08:00 REUSSER Marlen Movistar Team
129 1 17:10:00 FERRAND-PRÉVOT Pauline Team Visma | Lease a Bike
130 91 17:12:00 PIETERSE Puck Fenix-Premier Tech
131 21 17:14:00 NIEWIADOMA Kasia CANYON//SRAM
132 35 17:16:00 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team L’IMAD
133 85 17:18:00 KERBAOL Cédrine EF Education-Oatly
134 7 17:20:00 VOS Marianne Team Visma | Lease a Bike
135 86 17:22:00 RÜEGG Noemi EF Education-Oatly
136 11 17:24:00 VOLLERING Demi FDJ United – SUEZ
137 71 17:26:00 LE COURT-PIENAAR Kim AG Insurance – Soudal Team
138 174 17:28:00 HAUGSET Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility