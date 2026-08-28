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Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita Leo Turrini per analizzare il GP d’Olanda 2026, una gara che ha regalato la vittoria a Lando Norris e nuovi spunti di riflessione sulla situazione della Ferrari. Per i tifosi del Cavallino il finale del Gran Premio ha lasciato intravedere segnali incoraggianti, ma guardando il weekend nel suo complesso rimangono diversi dubbi, soprattutto sulla gestione strategica della Ferrari e sulla tempestività di alcune decisioni. La monoposto ha mostrato competitività e concretezza, ma è stato sfruttato davvero tutto il potenziale disponibile? Con Leo Turrini analizziamo prestazioni, strategie e prospettive della Scuderia dopo Zandvoort, cercando di capire cosa possa rappresentare questo GP per il prosieguo del Mondiale di Formula 1 2026.

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