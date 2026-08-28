Nella nuova puntata la palleggiatrice azzurra si racconta tra passato, presente e futuro, ripercorrendo una carriera iniziata prestissimo ad altissimo livello. Dal Club Italia a Conegliano, fino alle tante esperienze nel campionato italiano e alle ultime due stagioni in Turchia con lo Zeren Spor Kulubu, con cui ha disputato anche la Champions League.

In queste settimane Malinov è aggregata all’Igor Gorgonzola Novara per preparare la nuova stagione in attesa del rientro di Carlotta Cambi. Un’occasione per parlare del suo presente, delle prospettive future e di una carriera che l’ha vista conquistare con l’Italia l’argento ai Mondiali 2018 e l’oro agli Europei 2021, oltre ai successi europei ottenuti con Scandicci e Chieri.

A Volley Night spazio anche alla pallavolo di oggi, alle esperienze vissute dentro e fuori dall’Italia e al punto di vista di una palleggiatrice che conosce il volley internazionale ai massimi livelli.

Conduce Simona Bastiani, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi.

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