EUROPEI NUOTO PARIGI 2026: l’Italia c’è! La seconda giornata si apre con una mattinata ricca di indicazioni positive per gli azzurri, ma anche con una grande amarezza in staffetta.

🏊‍♀️ Benedetta Pilato e Lisa Angiolini centrano l’accesso alle semifinali dei 100 rana, mentre Carlos D’Ambrosio supera il turno nei 100 stile libero. Avanti anche Thomas Ceccon, che nei 200 dorso gestisce le energie e conquista il pass per la semifinale.

❌ Doccia fredda invece nella 4×100 mista mista: l’Italia viene squalificata a causa di una gambata irregolare di Ludovico Viberti nella frazione a rana, perdendo così la possibilità di giocarsi un posto sul podio nella sessione serale.

🔥 Ma il Day 2 degli Europei di Parigi è soltanto a metà! Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con tantissima Italia e diverse opportunità importanti. Riflettori puntati su Thomas Ceccon, Simona Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi, pronti a giocarsi le proprie carte nelle gare decisive.

🎙️ Analizziamo le batterie del mattino, i risultati degli italiani, la squalifica della staffetta e tutto quello che ci aspetta nella sessione serale degli Europei di nuoto 2026.

#EuropeiNuoto #EuropeiNuoto2026 #Parigi2026 #Nuoto #Swimming #ItaliaTeam #BenedettaPilato #ThomasCeccon #SimonaQuadarella #SaraCurtis #NicolòMartinenghi #CarlosDAmbrosio #LisaAngiolini #OA Sport