IN DIRETTA da Civitanova Marche il Queen & King Beach Volley Tour! La Beach Arena sulla Spiaggia delle Corone, sul lungomare nord, ospita una giornata di grande beach volley con alcuni dei migliori protagonisti del circuito italiano pronti a contendersi le corone di Queen e King.

Nel torneo femminile tutti gli occhi saranno puntati sulla regina in carica Sofia Balducci, pronta a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Nel girone A saranno protagoniste Sharin Rottoli, Sofia Balducci, Claudia Puccinelli e Rachele Mancinelli, mentre nel girone B scenderanno sulla sabbia Jessica Belliero Piccinin, Sara Breidenbach, Anna Pelloia e Oriola Shpuza.

Balducci arriva a Civitanova dopo una stagione caratterizzata da grande continuità, con due Final Four nelle due tappe Gold disputate e tre quinti posti nel Campionato Italiano. Tra le rivali più attese c’è Sara Breidenbach, già Queen in passato e due volte campionessa italiana, protagonista quest’anno con le vittorie nella Gold di Termoli e nella tappa di Marina di Ravenna.

Grande curiosità per l’esordio al Queen di Claudia Puccinelli, ex atleta della Nazionale Italiana e vincitrice della Gold di Modica, e per Anna Pelloia, reduce dal successo nella tappa di San Cataldo. Da seguire anche Jessica Belliero Piccinin, tre volte terza in stagione, Sharin Rottoli, seconda a San Cataldo, Rachele Mancinelli, già scudiera della Regina nella passata edizione, e Oriola Shpuza, alla prima partecipazione.

👑 Nel torneo maschile il grande obiettivo sarà spodestare il Re in carica Fabrizio Mussa.

Nel girone C si sfideranno Marco Ulisse, Tiziano Andreatta, Fabrizio Mussa e Giacomo Titta, mentre il girone D vedrà protagonisti Riccardo Iervolino, Raoul Acerbi, Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti.

Tra gli uomini più attesi c’è Giacomo Titta, vice campione italiano e vincitore della tappa di Falconara, insieme a Fabrizio Mussa, Re in carica e secondo quest’anno a San Cataldo. Grande attenzione anche per l’ex campione italiano Tiziano Andreatta, per Marco Ulisse, vincitore a Marina di Ravenna, e per il vice campione italiano Mauro Sacripanti.

Riflettori puntati anche sul campione italiano in carica Manuel Alfieri, vincitore della Gold di Termoli, e sui giovani Raoul Acerbi e Riccardo Iervolino. Acerbi è il più giovane partecipante nella storia del King ed è alla sua seconda presenza, mentre Iervolino è il più giovane atleta dell’edizione e arriva dopo la vittoria nella tappa di San Cataldo e un successo in un FIVB Future in Turchia.

📅 PROGRAMMA MARTEDÌ 11 AGOSTO – DIRETTA

⏰ 9.30 – Girone A

Rottoli/Balducci – Puccinelli/Mancinelli

⏰ 10.20 – Girone C

Titta/Mussa – Andreatta/Ulisse

⏰ 11.10 – Girone B

Belliero Piccinin/Breidenbach – Pelloia/Shpuza

⏰ 12.00 – Girone D

Acerbi/Alfieri – Sacripanti/Iervolino

⏰ 15.30 – Girone A

Rottoli/Puccinelli – Balducci/Mancinelli

⏰ 16.20 – Girone C

Titta/Andreatta – Mussa/Ulisse

⏰ 17.10 – Girone B

Belliero Piccinin/Pelloia – Breidenbach/Shpuza

⏰ 18.00 – Girone D

Acerbi/Sacripanti – Alfieri/Iervolino

📺 Segui in DIRETTA il Queen & King Beach Volley Tour da Civitanova Marche e vivi tutte le sfide della Beach Arena fino all’ultimo punto!

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