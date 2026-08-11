IMPERATRICE D’EUROPA! Simona Quadarella firma un poker d’oro epico negli 800 sl!

Non c’è più soltanto una conferma: negli 800 metri stile libero Simona Quadarella è ormai una certezza assoluta del nuoto europeo. La romana ha ribadito il proprio dominio nella finale dei campionati continentali di Parigi, imponendosi al termine di una gara costruita con intelligenza e chiusa con un’accelerazione decisiva negli ultimi 200 metri.

La finale ha rispettato le attese della vigilia, soprattutto per quanto riguarda il duello annunciato con la tedesca Isabel Gose, l’unica atleta realmente in grado di contendere all’azzurra il successo. Per oltre metà gara le due hanno proceduto praticamente appaiate, mantenendo un ritmo molto elevato e regolare, con passaggi nell’ordine dei 31″ bassi a vasca fino ai 550 metri.

L’equilibrio si è spezzato poco dopo il passaggio dei 600 metri. Quadarella ha iniziato a limare ulteriormente qualche centesimo ai propri tempi di percorrenza, mentre Gose non è riuscita a mantenere la stessa velocità. È stato il momento nel quale la finale ha cambiato volto: l’azzurra ha aumentato progressivamente la frequenza della bracciata, rimanendo alta sull’acqua e trasformando una sfida ancora incerta in un assolo.

Da quel momento in poi Quadarella ha continuato ad allargare il margine fino alla piastra. Il cronometro si è fermato a 8’15″54, un tempo di assoluto valore e soprattutto a un solo centesimo dal record dei campionati, stabilito dalla britannica Jazmin Carlin. Alle sue spalle ha chiuso Gose in 8’18″44, con un ritardo di 2″88, mentre la connazionale Maya Werner ha conquistato il terzo posto in 8’22″55, a 7″00 dalla vincitrice.

Il successo parigino assume però un significato che va oltre il risultato della singola finale. Con questa affermazione, infatti, la romana è entrata nell’esclusivo gruppo di nuotatori capaci di conquistare almeno quattro volte il titolo europeo nella stessa gara. Per la romana si tratta del quarto oro continentale negli 800 stile libero, un traguardo raggiunto in precedenza, tra gli italiani, anche da Federica Pellegrini, quattro volte campionessa europea nei 200 stile libero, e da Emiliano Brembilla, quattro volte vincitore nei 400 stile libero.

Il bilancio complessivo di Quadarella nella competizione continentale in vasca diventa così ancora più significativo. La nuotatrice romana è arrivata a nove vittorie individuali, distribuite in tre specialità: due nei 400 metri stile libero, quattro negli 800 e tre nei 1.500.

Un bottino che le permette di salire fino alla quinta posizione nella graduatoria di tutti i tempi delle vittorie individuali ottenute nelle gare in vasca dei Campionati europei. Un dato che fotografa con particolare efficacia la dimensione della carriera continentale dell’azzurra: quella di Parigi non è soltanto un’altra medaglia d’oro, ma l’ennesima tappa di un percorso che l’ha ormai collocata stabilmente tra le grandi protagoniste della storia del nuoto europeo e mondiale.