Lorenzo Sonego saluta Montreal, Griekspoor sfrutta meglio le sue occasioni

Lorenzo Sonego esce subito di scena al Masters 1000 di Montreal. Il torinese deve cedere per 7-6(5) 7-5 all’olandese Tallon Griekspoor, che così coglie la sua prima vittoria in assoluto, almeno a livello di main draw, nel torneo canadese. Non si ripete dunque l’approdo al terzo turno per l’italiano, che attualmente vede la propria situazione di classifica pericolosamente vicina all’uscita dai 100.

Dopo che Sonego ha un’occasione sul 15-30 nel terzo gioco, Griekspoor prima si toglie dai guai e poi è lui stesso a procurarsi una palla break sull’1-2. Di qui in avanti è il torinese a servire bene e a eliminare ogni pensiero. Il resto del parziale è abbastanza equilibrato, nel senso che sul servizio dell’olandese si gioca poco e, spesso, anche su quello del piemontese è la stessa cosa. Sul 4-5 Sonego si ritrova di nuovo a inseguire dal 15-30, ma stavolta deve anche fronteggiare un set point. Lo cancella con un punto coraggiosissimo: chiama a rete Griekspoor e lo passa con un rovescio lungolinea dove di spazio ce n’è pochissimo. Ce n’è anche un altro da cancellare, in questo caso velocemente e con il servizio. Si va al tie-break, che però Sonego non gioca al massimo delle proprie possibilità. Tra errori e preponderanza di Griekspoor con i colpi di inizio gioco si arriva fin sul 6-2, poi il torinese viene più vicino a rete e annulla tre set point, ma al quarto l’olandese riesce a chiudere.

Nel secondo parziale non succede nulla di particolare fino al 2-2, quando Sonego ha un deciso calo, va sotto 0-30 e poi 15-40. L’opera al contrario il piemontese la completa sul 30-40, forzando la seconda al centro, ma ottenendo in cambio solo un doppio fallo e il 2-3. Sembra la deriva, ma arriva il solito, grande carattere di Sonego, che da sotto 30-0 s’inventa il controbreak e si fa anche sentire con la voce.A questo punto il parziale, pur senza avere davvero troppi game lottati, si fa abbastanza sentito, combattuto, vero. Proprio il terreno abituale di caccia di Sonego, che si guadagna sul 5-4 un set point, se lo vede annullare da un dritto di Griekspoor e poi si lamenta per una palla precedente che il controllo elettronico giudica dentro. In quel momento Lorenzo si disunisce, sbaglia diverse scelte e a seguire perde la battuta a zero. In buona sostanza, l’olandese vince gli ultimi 11 punti e chiude il confronto.

Nel novero dei numeri non c’è nemmeno troppa differenza tra vincenti ed errori gratuiti: 24-23 Sonego, 23-22 Griekspoor. In definitiva è una partita di dettagli, e che in realtà, prima del parziale finale dell’olandese, vede anche il torinese con buoni motivi per avere chance. Il problema, in questo caso, più che nei numeri sta negli ultimi minuti.