Tennis
WTA Toronto 2026, si completa il primo turno: avanti Samsonova, eliminata Andreescu
Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Toronto, in Canada: dopo la pioggia che ha condizionato la prima giornata, sono 25 gli incontri disputati per riallinearsi con il programma. Si esaurisce la presenza azzurra con il ritiro di Elisabetta Cocciaretto, costretta ad alzare bandiera bianca contro l’australiana Talia Gibson sul punteggio di 6-2 3-2 per l’oceanica.
Anche la russa Alina Korneeva approfitta del ritiro dell’uzbeka Polina Kudermetova, giunto sullo score di 6-0 3-0 per la russa, mentre la ceca Karolina Pliskova piega l’ucraina Oleksandra Oliynykova con un duplice 6-4. La magiara Anna Bondar elimina l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-4 7-5, invece la statunitense Kayla Day rimonta la transalpina Diane Parry, sconfitta per 3-6 6-3 7-5.
La statunitense McCartney Kessler supera la canadese Cadence Brace con un doppio 6-3, mentre l’altra canadese Kayla Cross piega la britannica Katie Boulter con lo score di 7-6 (3) 7-5. La slovacca Rebecca Sramkova batte la russa Anna Blinkova per 6-3 6-3, infine la cinese Zhang Shuai regola la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-4 6-1.
La romena Elena-Gabriela Ruse elimina la statunitense Peyton Stearns per 6-0 7-5, mentre la thailandese Lanlana Tararudee supera l’australiana Emerson Jones per 7-6 (2) 6-2. La ceca Nikola Bartunkova estromette la canadese Bianca Andreescu per 7-5 6-4, infine la russa Liudmila Samsonova supera l’indonesiana Janice Tjen per 7-6 (9) 7-5.
Rimonta vincente per la polacca Magda Linette, che batte la canadese Carol Zhao per 4-6 6-1 6-4, mentre la statunitense Alycia Parks piega l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva per 6-4 6-4. L’altra statunitense Taylor Townsend elimina la ceca Tereza Valentova per 6-4 7-5, invece l’australiana Maya Joint vince in rimonta contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, battuta per 4-6 6-1 6-3.
La magiara Panna Udvardy usufruisce del ritiro della tedesca Eva Lys, giunto sul punteggio di 2-6 7-6 (3) 2-0 per l’ungherese, mentre la turca Zeynep Sonmez regola la canadese Rebecca Marino per 7-5 6-4. La messicana Renata Zarazua supera la tedesca Tamara Korpatsch per 6-4 0-6 6-1, invece la statunitense Sloane Stephens elimina l’argentina Solana Sierra per 6-3 6-4.
L’australiana Daria Kasatkina rimonta la cinese Wang Xinyu per 1-6 7-6 (5) 7-5, mentre la statunitense Caty McNally estromette la teutonica Tatjana Maria per 4-6 7-6 (4) 6-1. Nelle prosecuzioni dei match interrotti ieri, infine, la croata Antonia Ruzic rimonta la transalpina Loïs Boisson, sconfitta per 4-6 6-1 6-3, mentre la polacca Magdalena Fręch piega l’altra francese Leolia Jeanjean per 7-5 6-3.
WTA 1000 TORONTO – RISULTATI 3 AGOSTO
Primo turno
Alina Korneeva (Russia) b. Polina Kudermetova (Uzbekistan) 6-0 3-0 ritiro
Karolina Pliskova (Cechia) b. Oleksandra Oliynykova (Ucraina) 6-4 6-4
Anna Bondar (Ungheria) b. Anhelina Kalinina (Ucraina) 6-4 7-5
Talia Gibson (Australia) b. Elisabetta Cocciaretto (Italia) 6-2 3-2 ritiro
Kayla Day (Stati Uniti) b. Diane Parry (Francia) 3-6 6-3 7-5
McCartney Kessler (Stati Uniti) b. Cadence Brace (Canada) 6-3 6-3
Kayla Cross (Canada) b. Katie Boulter (Gran Bretagna) 7-6 (3) 7-5
Rebecca Sramkova (Slovacchia) b. Anna Blinkova (Russia) 6-3 6-3
Zhang Shuai (Cina) b. Yulia Putintseva (Kazakistan) 6-4 6-1
Elena-Gabriela Ruse (Romania) b. Peyton Stearns (Stati Uniti) 6-0 7-5
Lanlana Tararudee (Thailandia) b. Emerson Jones (Australia) 7-6 (2) 6-2
Nikola Bartunkova (Cechia) b. Bianca Andreescu (Canada) 7-5 6-4
Liudmila Samsonova (Russia) b. Janice Tjen (Indonesia) 7-6 (9) 7-5
Magda Linette (Polonia) b. Carol Zhao (Canada) 4-6 6-1 6-4
Alycia Parks (Stati Uniti) b. Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 6-4 6-4
Taylor Townsend (Stati Uniti) b. Tereza Valentova (Cechia) 6-4 7-5
Maya Joint (Australia) b. Yuliia Starodubtseva (Ucraina) 4-6 6-1 6-3
Panna Udvardy (Ungheria) b. Eva Lys (Germania) 2-6 7-6 (3) 2-0 ritiro
Zeynep Sonmez (Turchia) b. Rebecca Marino (Canada) 7-5 6-4
Renata Zarazua (Messico) b. Tamara Korpatsch (Germania) 6-4 0-6 6-1
Sloane Stephens (Stati Uniti) b. Solana Sierra (Argentina) 6-3 6-4
Daria Kasatkina (Australia) b. Wang Xinyu (Cina) 1-6 7-6 (5) 7-5
Caty McNally (Stati Uniti) b. Tatjana Maria (Germania) 4-6 7-6 (4) 6-1
Antonia Ruzic (Croazia) b. Loïs Boisson (Francia) 4-6 6-1 6-3
Magdalena Fręch (Polonia) b. Leolia Jeanjean (Francia) 7-5 6-3